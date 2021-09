Da Peter Schmeichel fandt ud af, at hans far havde været dobbeltagent, begyndte han at skrive sin egen historie

Hans far var pianist og dobbeltagent, Alex Ferguson er en fantastisk menneskekender, Per Bjerregaard er både europamester og en snu rad, jobbet for russisk tv var spændende, Sepp Piontek svigtede generationsskiftet, Richard Møller Nielsen burde være hyldet, og Kasper Hjulmand er ’The Danish Rock’. Peter Schmeichel udgiver selvbiografien ’One’ for at finde svar på, hvorfor det gik, som det gik.