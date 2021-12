Hvis nogen havde fortalt Mathias Gidsel for to år siden, at han ville vinde VM i håndbold, havde han sagt til dem, at de skulle klappe i.

Hvis nogen havde fortalt ham, at han ville blive kåret til OL’s mest værdifulde spiller, havde han nok sagt til dem, at de var tossede.

For det var så langt og fjernt fra noget, den unge håndboldspiller overhovedet turde drømme om.

»Ingen troede på, at det her nogensinde ville ske. Der er sket et eller andet helt vanvittigt det seneste år«, fortæller 22-årige Mathias Gidsel.

Vanvittigt er et meget rammende ord for håndboldspillerens 2021. Efter at have spillet blot tre A-landskampe udtog landstræner Nikolaj Jacobsen GOG-spilleren til VM i Egypten. Her imponerede Mathias Gidsel alt og alle, scorede 10 mål i sin første slutrundekamp og blev kåret til turneringens bedste højre back.

Det var blot starten. Året bød også på en OL-sølvmedalje, DM-bronze med GOG og en kontrakt med den tyske storklub Füchse Berlin fra sommeren 2022.

Nu kan Mathias Gidsel sætte endnu en stor fjer i håndboldhatten. Den 22-årige håndboldspiller er nemlig kåret til Årets Fund – Danmarks ældste idrætspris, som bliver uddelt af Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Politiken og har eksisteret siden 1929.

Den helt store, traditionsrige fejring i Politikens Hus satte pandemien en stopper for, men det ændrer ikke på, at Mathias Gidsel er dybt beæret over at modtage prisen.

»Jeg er selvfølgelig glad og stolt, også når man ser på det felt, jeg var oppe imod. Det har jo været et enormt stort sportsår både med OL, men også med mange andre spændende turneringer. Og jeg kunne også se på det felt, jeg var oppe imod, at alle de nominerede havde været med til at vinde noget virkelig flot, så jeg er ekstremt glad og stolt«.

Mathias Gidsel kan nu kalde sig medlem af samme klub som blandt andre svømmeren Mette Jacobsen, Caroline Wozniacki, Viktor Axelsen og den seneste vinder af Årets Fund, tennisspilleren Holger Rune. Og det gør indtryk på den unge håndboldspiller.

»Det er stort. Det er specielt. Jeg er ikke så vant til at vinde priser. Og så sådan en fornem pris, hvor der er mange store sportsstjerner, der har vundet tidligere ... At komme i den klub, det er specielt. Det er noget, man bliver lidt stolt over, og selv om jeg ikke er så god til at sige tillykke til mig selv, så er det selvfølgelig virkelig fedt«, siger Mathias Gidsel, der da også hurtigt drejer samtalen hen på sine holdkammeraters og træners betydning.

»Jeg har selvfølgelig haft et rigtig vildt år, men det er jo ikke kun mig, der har haft det. Det er jo generelt håndbold, der har haft et rigtig vildt år. Så nogle gange føler jeg måske lidt, at det snyder lidt, at det er mig, der bliver nomineret til priser, når jeg er en del af verdens bedste håndbold. Så prisen er lige så meget en stor cadeau til DHF, mine holdkammerater og også min træner«.

Årets fund i dansk idræt 2021 har nærmest har fået harpiks ind med modermælken. Men vejen til de mange succeser har ikke været snorlige. Langtfra.

Årets Fund Kåringen 2021 Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Politiken har for 82. gang siden 1929 kåret vinderen af Årets Fund 2021. 1. Mathias Gidsel, håndbold, 50 point 2. Carl-Frederik Bévort, cykling, 43 p 3. Turpal-Ali Bisultanov, brydning, 41 p De øvrige nominerede Christian Rasmussen (automobil), Christoffer Bring (golf), Mathias Madsen (judo), Frederik Rask (sejlsport), Helena Rosendahl Bach (svømning), Alberte Kjær Pedersen (triatlon) og Clara Windeleff/Sofia Bisgaard (volleyball) deler 4. pladsen med mellem 36 og 8 point. Pointene gives af DIF og Team Danmark samt Politikens chefredaktion, sportsredaktør og sportsredaktion.

Vis mere

Håndbold på hjernen

»Jeg må nok erkende, at håndbold fylder alt i mit liv«, siger Mathias Gidsel og fortsætter:

»Jeg er altid håndboldspilleren Mathias, før jeg er Mathias. Når jeg er ude i byen, og folk ser mig og hilser på mig, så er det også som håndboldspilleren. Jeg er så dedikeret til håndbolden, at det altid kommer før de fleste ting i mit liv. Og i min families og kærestes liv«.

Når vennerne sætter sig til rette i sofaen en fredag aften og finder en god film på Netflix, finder Mathias Gidsel VM-finalen fra 2019 frem og ser den igen og igen. I finalen vandt Danmark over Norge i en fyldt Boxen i Herning, og stemningen og euforien under kampen minder Mathias Gidsel om, hvad han træner for at opnå. Og har trænet for, siden han var helt lille.

Den 22-årige højre back er opvokset i Skjern og har tilbragt uendelige timer i den lokale håndboldhal. Hans mor arbejdede i Skjern Håndbold, og derfor blev Mathias Gidsel fra barnsben taget med i hallen. Spillet med den klistrede bold fascinerede hurtigt den unge dreng.

I Skjern var den lynhurtige og gennembrudsstærke Mathias Gidsel en af de bedste på sit hold. Det var derfor lidt af et chok for den unge knægt, da han i 10. klasse drog hjemmefra for at starte på efterskolen Oure på Sydfyn, der er kendt for at være en af de største talentfabrikker i dansk håndbold.

Han kunne ikke spille sig på førsteholdet i den nye klub. Det skyldtes især én ting.

»Da jeg kom på Oure, var jeg pludselig en af de dårligste. Jeg var ufatteligt lille i forhold til de andre, jeg konkurrerede med. Og mine holdkammerater og dem på førsteholdet var på landsholdet og ungdomslandsholdet, men jeg var ikke i nærheden. De var så dygtige, og jeg havde godt nok svært ved at følge med dem. Jeg var måske bare for klejn til, at nogen troede på, det kunne ende godt«.