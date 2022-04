»Jeg har kørt igennem med brækket haleben. Det kan godt være, at jeg kun blev nummer 53, men jeg gennemførte«

Paris-Roubaix er et af verdens største endagscykelløb, hvis ikke det allerstørste. Det kræver råstyrke, god teknik og hårdhed i positionskampene at vinde. Tre kvaliteter, der kendetegner den typiske danske rytter. Men netop Paris-Roubaix er et af de få løb, en dansker aldrig har vundet. Måske ændrer Kasper Asgreen eller Mads Pedersen på det i dag. Otte cykelkyndige navne fortæller her, hvordan man griber en forårsdag i helvede an.