Her er VM's fire ikoner og fire debutanter med potentiale

Messi, der så småt var ved at etablere sig på klubplan i FC Barcelona, havde i løbet af gruppespillet vist sit værd som en af argentinernes mange luksusreserver ved at komme ind fra bænken med scoring og måloplæg til følge. Mod tyskernes store og halvtunge forsvarsspillere kunne Messi have gjort forskellen, men træneren valgte at matche den tyske fysik i stedet for at bruge den lille kreative dribler som affyringsrampe for ultimativ succes.