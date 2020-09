Fra p-pladsen bag berømt kasino i Las Vegas til en kystvej i Marokko. Formel 1 har før måttet ty til alternative løsninger

På grund af coronapandemien har mange aktører i sportens verden været nødt til at tænke i alternative baner. Det gælder også motorsportens formel 1-klasse, der ved indgangen til 2020 stod med udsigten til den største og mest omfangsrige sæson i VM-seriens 70-årige historie.

Men da først sæsonpremieren i Australien blev aflyst i marts, begyndte hele kalenderen at krakelere, og løbene blev et efter et enten udsat eller helt aflyst.

I løbet af foråret begyndte en nødplan at tage form, og sæsonen åbnede med to løb i Østrig og derefter to på den traditionsrige Silverstone-bane i England.