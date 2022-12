Hans forældre kom for at se Tom Brady. Men legenden blev overstrålet af deres søn, der har taget USA med storm

I søndags kunne de nøjes med at køre 40 kilometer til Levi’s Stadium i Santa Clara lige syd for San Francisco, hvor de nu sad i en luksussuite. Det var blot anden gang i karrieren, at 45-årige Tom Brady skulle spille så tæt på barndomshjemmet på Portola Drive, hvor han voksede op som fan af dagens modstander, San Francisco 49ers. Derfor havde Buccaneers-quarterbacken også sørget for billetter til 100 venner og familiemedlemmer, som sad samlet på tilskuerpladserne.