Dagen efter er menneskemængden her igen. »Giv mig de penge tilbage, jeg har tjent med blod, sved og tårer!«, råber de, og de er ikke alene om at være paniske. For ejendomsgiganten Evergrande er gået i betalingsstandsning, og det har gjort investorer verden over dybt bekymrede.

Politiken.dk i 3 måneder - kun 299 kr. Læs hele artiklen nu Køb abonnement Du kan også prøve 1 måned for 1 kr. Læs mere her

Allerede abonnent? Log ind her