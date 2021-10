Aktiemarkedet i Kina er et minefelt, og lørdag kan det blive endnu værre

Der er nok at se til. Evergrande skylder i alt 300 milliarder dollars væk, der skal betales i mindre rater til forskellige investorer. Selv om det er typisk at have store gældsposter i branchen, er der tale om et i alle sammenhænge enormt beløb.

