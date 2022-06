De har viet en stor del af deres karrierer til at beskytte Amazonas. Nu kan deres seneste rejse dybt ind i regnskoven være endt grusomt

Reservatet plages også af ulovligt fiskeri, jagt og minedrift, et problem, som er blevet forværret af nedskæringer i offentlige budgetter under præsident Jair Bolsonaro. Nu er lokale oprindelige folk formelt selv begyndt at afpatruljere skoven og floderne, og de mænd, som lever af at udnytte naturressourcerne, har svaret igen med mere og mere alvorlige trusler.

