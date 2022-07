Her er favoritterne til at tage over efter Boris Johnson

Den nu tidligere finansminister, der sagde op tirsdag, blev længe set som den oplagte efterfølger efter at være steget til tops i partiet med raketfart. 42-årige Rishi Sunak er et mønstereksempel på social mobilitet, han er født i Southampton af indiske forældre, er den ældste i en søskendeflok på tre og har en karriere som finansmand hos Goldman Sachs. Han blev set som en god kommunikator, en populær lav skat-entusiast og en hårdtarbejdende finansminister, der holdt hånden under de britiske virksomheder under coronakrisen.