Nu graver tyrkerne massegrave til de døde jordskælvsofre

I de pulveriserede gader i den tyrkiske by Kahramanmaras hober lig sig op efter jordskælvet. Byens sportshal er blevet gjort til ligcentral, og en stor park uden for centrum er i hast blevet omdannet til en kirkegård, hvor pårørende samles for at tage afsked med deres kære.