Hun er medlem af Trumps hadegruppe Antifa. Hun er kommunist. Og hun har det fint med at plyndre amerikanske butikskæder

Antifa er et stort fjendebillede for Trump og resten af den amerikanske højrefløj, som mener, at den antifascistiske bevægelse vil omstyrte samfundet. Vi har mødt et Antifa-medlem i en skov i Portland for at finde ud af, hvad hun vil i et Amerika, hvor de ekstreme yderpoler med sikkerhed ikke forsvinder med Joe Biden som præsident.