Også i USA kæmper man med lærermangel, og måske har amerikanerne fundet svaret i en skoleuge på fire dage

Præcis som i Danmark har skolerne i USA udfordringer med at rekruttere og fastholde lærere, og pandemien har kun forstørret problemerne. Men måske er amerikanerne også længere fremme med at finde løsninger. Mange amerikanske skoler er gået over til fire dages-skoleuger, og mens det både har fordele og ulemper for eleverne, tyder meget på, at det gør det lærerne gladere. Nu begynder det at brede sig.