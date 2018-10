Løsningen er på vej: Dansk bildesigner siger, at han har fundet svaret på elbilens største problem

Henrik Fisker, bildesigneren bag ikoniske biler som Aston Martins DB9, har i sit laboratorium i Californien en række små håndbyggede batterier, som hans teknikere er i gang med at teste for at se, hvordan de håndterer konstant at blive opladet, afladet, opladet, afladet – en stresstestning af batteriernes holdbarhed.

Batterierne er nogenlunde på størrelse med og af samme type som dem, der sidder i en mobiltelefon. Der er bare den forskel i forhold til batteriet i din smartphone, at de kan køre dobbelt så længe på en opladning.

»Ja, de kan holde et par dage i stedet for én dag, sådan som en iPhone kan i dag. De bliver heller ikke varme som et almindeligt batteri, og det betyder, at de kan lades op på omkring et minut. Og en bil regner vi med at kunne oplade på 10 minutter«, siger Henrik Fisker over en Skype-forbindelse.

Den 55-årige dansker bor i Los Angeles, Californien, og har ikke boet i Danmark, siden han som ung designer flyttede til München for at arbejde for BMW. Han skal famle lidt efter de danske ord, og tekniske begreber falder ofte på engelsk.

Fakta Lovende batteriteknologi Litium-ion: Nutidens batteri driver både vores fjernbetjening, den elektriske motorsav, mobiltelefonen og elbilen. Teknologien har vist sig at kunne udvikle sig ret dramatisk. En Nissan Leaf kan i dag køre mere end dobbelt så langt som modellen fra 2011 på et batteri, der fylder lidt mere og koster det samme som dengang. Ifølge Tesla kan man forvente yderligere to forbedrede generationer af den gamle batteriteknologi. Solid state-batterier: I et solid state-batteri udskiftes de flydende elementer i et batteri med fast stof. Dermed eliminerer man fuldstændig risikoen for, at et batteri eksploderer eller brænder, sådan som man til tider har set det – sidst med Samsung Galaxy Note 7-mobiltelefoner. Eftersom solid state-batterier ikke udvikler varme på samme måde, kan de lades op langt hurtigere og indeholde mere energi. Henrik Fiskers batteri er et solid state-batteri. VW, Samsung, støvsugerfabrikanten Dyson og et konsortium bestående af Toyota, Nissan, Honda og Panasonic udvikler også solid state-batterier. Litium-luft: I denne teknologi bruger man den omkringværende luft som den ene ingrediens i batteriet, der altså suger og afgiver luft. Potentielt kan et litium-luft-batteri indeholde 5-10 gange så meget strøm som nutidens batterier, men lige nu måles deres holdbarhed i måneder. Forskere forsøger at finde løsninger, der kan forlænge batteriernes levetid. Litium-svovl: Et traditionelt batteri indeholder metallet kobolt, der udvindes under ringe forhold og med brug af børnearbejdere steder som Den Demokratiske Republik Congo. Man kan erstatte kobolt med svovl og få fire gange kapaciteten af de batterier, vi kender, men batterierne har problemer med holdbarhed. Vis mere

Da jeg spørger, om Fisker Inc. har batterierne siddende i en bil allerede nu, slår han en skraldlatter op.

»Ha-ha, hvis vi havde det, ville jeg være et par milliarder dollars værd. Måske 100 milliarder dollars. Så nej, vi har det ikke helt kørende i en bil lige nu, men det, der er vigtigt i enhver ny teknologi, er ’proof of concept’. Det er ikke en powerpointpræsentation, vi viser, vi har allerede bygget de første batterier. Til næste år laver vi en pilotproduktionslinje, og i 2020 regner vi med at have dem i vores bil«, siger han.

Hvis det står til troende, hvad Henrik Fisker siger, er det potentielt en revolution: ikke bare for bilindustrien, men for alt, der bruger batterier. Og alt bruger efterhånden batterier.

Jeg er nok en af de meget få, der har vundet en retssag over Elon

Det er derfor, Fisker de seneste to måneder har været omtalt og interviewet i mange af de toneangivende medier inden for elbiler og transport. Med håb og begejstring nogle steder, med en stor portion skepsis og kynisme andre steder: Kan man stole på en mand, der gik spektakulært ned med sit tidligere elbil-projekt, superbilen Fisker Karma? Hvordan skulle Henrik Fiskers lille firma kunne gøre, hvad resten af industrien tilsyneladende stadig er mange år fra?

Batterier bliver varme

Det, Fisker har i laboratoriet, hedder et solid state-batteri – et faststofbattteri – og er den hellige gral inden for batteriteknologi lige nu. Det er den teknologi, firmaer som Toyota også arbejder på, men som de samtidig siger er 10 år ude i fremtiden. Fisker og hans batteriekspert dr. Fabio Albano påstår, at de er betydelig længere fremme, og har allerede søgt 15 patenter på teknologien.

Som det er i dag, bruger batterierne i biler som Tesla og Nissan Leaf en gammel og på flere områder problematisk teknologi kaldet litium-ion, som de fleste kender fra batterierne i fjernbetjeningen, boremaskinen og laptoppen.

Batteriet i Teslas berømte Model S består faktisk af 6.000-7.000 aflange batterier, der lidt ligner almindelige AA-batterier fra supermarkedet, sat sammen i pakker med diverse computerstyringssystemer og kølingssystemer, der blandt andet skal undgå, at det flydende indre i batterierne går op i flammer.

Når folk ikke tror på min idé, så er den nok god

Det sker en gang imellem, men problemet er mere, at batterierne bliver varme og af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan lades op ved fuld hastighed, og at hele systemet fylder, vejer, er komplekst og dyrt.

Det kan man løse ved at bruge et fast stof i stedet for flydende stof i batteriernes indre, men i praksis har det voldt forskerne problemer.

»Vi tror, vi har fundet den gyldne løsning på alle problemerne. Mange faststofbatterier virker ikke i kulde, men vores er testet i minus 30 grader. Der er mange problemer med at skalere produktionen op, og det har vi også løst. Vi har også fundet en løsning, hvor vi ikke behøver bruge dyre materialer, sådan som andre gør. Hele batteripakken bliver meget billigere end de batterier, vi kender nu, og vores produktionsmetode betyder, at de vil koste omkring halvdelen. Og så er de dobbelt så stærke. Hvis du tog en elbil, der i dag kan køre 500 km, og satte volumen af vores batteri i stedet, så kunne du køre 1.000 km«, siger Fisker.

Planen er, at batterierne næste år skal kunne produceres på en testproduktionslinje og testes i en bil. Hvis alt går vel, vil Fisker allerede i 2020 kunne bygge og sælge »et par hundrede« af firmaets kommende sportsvogn, døbt Fisker Emotion, med de nye batterier. Året efter satser Fisker på at få en masseproduktion i gang. »Hvis altså der ikke kommer et speedbump. Lige nu er vi meget optimistiske«, siger han.

Opture og nederlag

Henrik Fisker er af de danskere, der i virkeligheden er langt mere kendte uden for landet end herhjemme. Henrik Fisker voksede op i Allerød, men forlod Danmark allerede efter gymnasiet for at læse til designer i Schweiz. Hans første job var i tyske BMW, hvor han spøjst nok indledte sin karriere med at arbejde på en koncept-elbil ved navn E1, der på ingen måde var sexet og højst kunne køre 50 km/t. på sine batterier. 10 år senere var Fisker rykket op som chefdesigner i BMW’s californiske designafdeling og endte bl.a. med at have designet den roste BMW Z8, en åben sportsvogn. Derefter var han chefdesigner for Aston Martin, hvor han designede de ikoniske muskuløse DB9 og V8 Vantage.