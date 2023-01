Flere og flere tsunamier rammer Grønland. Først nu forstår forskerne hvorfor. Og det lover ikke godt for fremtiden

Men det her er ikke bare løsningen af et gammelt mysterium om, hvad der for syv årtier siden udløste en tsunami[KS1] , som ramte fire fiskere i Vestgrønland. Det er også en langt mere uhyggelig historie. For nu viser det sig, at optøende permafrost også har udløst fire andre fjeldskred i Grønland i nyere tid. Og med stigende temperaturer lover det ikke godt for fremtiden.