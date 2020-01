Ups, undskyld, stor slåfejl. Det, jeg mener, er naturligvis: Der er eklatant brug for en voksen til at kridte banen op med krav om standarder, ensartethed, massiv udbygning og roamingmuligheder i oplademarkedet! Så er det sagt.

Jeg har valgt en tysker. Den bryster sig af at kunne køre 420 km på én opladning. Den pragmatiske sandhed ligger tættere på 260 km. Den lovede rækkevidde kan man sikkert opnå i en vindtunnel i Hannover med fuldt vakuum og en nøgen fuldbarberet ingeniør bag rattet, men ingen normale mennesker kører med alt slukket og ned af bakke i medvind, som i de målinger, de åbenbart benytter sig af.

Jeg vil ikke hænge bilmærket ud her, så nu opdigter jeg bare et navn: Lad os kalde det ’Audi’.

Med sloganet »Quadratisch, Praktisch, Gut« er det en kæmpe spiller på bilmarkedet, og de vil formodentlig blive leverandør af en stor mængde el-biler til det danske vejnet i årene, der kommer. De er sikkert ikke anderledes end andre bil-og hundehandlere, der overordnet beskæftiger sig med sandheden på samme måde, som Låsby Svendsen forholder sig til kondemneringstruede ejendomme.

Om muligt vil de forsøge at sælge dig et stykke toastbrød på fire hjul.

Og hvis du siger »hov, det her stykke hvide brød holder da ikke, hvad det lover, hverken som toast eller køretøj«, vil de med det største kundevenlige botoxsmil svare: »Det er vi da kede af. Hvad vil du gøre ved det?«.

Er hele denne omstilling til e-biler bare noget, vi leger?

Det har de muligvis alle dage gjort og er i hvert fald sluppet gennem diverse diesel-emmissionsskandaler, fordi vi grundlæggende gerne vil have deres produkter, der signalerer potens, kraft og nu også en betydelig grad af idioti, for i elbilsammenhæng er rækkevidde på en enkelt opladning af vital betydning på grund af den latterligt begrænsede oplade-infrastruktur her i landet.

Lige nu holder jeg stille i min elbil og venter på et fejeblad, fordi jeg er løbet tør for strøm.

Så lad mig udnytte tiden bedst muligt og prøve at skitsere problemet. Og husk, at ingen ønsker den grønne omstilling mere end jeg. Jeg er ir-grøn af spænding! Derfor skal denne opsang opfattes som et ærligt ønske, om at alle aktører arbejder sammen, for at overgangen til el-biler ikke går hen og bliver en eklatant fiasko.

For den urbane/semi-urbane bilist med et middelsvært kørselsbehov og mulighed for at køre hjem til garagen og lade op med sin installerede hjemmeboks henover natten er der faktisk ingen grund til ikke at anskaffe en elbil. Måske kan du lade på dit arbejde. Alt er godt.

For de fleste andre med et reelt større kørselsbehov er det, så snart du kommer væk fra motorvejen, rystende besværligt at holde en elbil kørende under de nuværende ladeforhold i Danmark. Forskellige aktører tilbyder at etablere en hjemmelader hos dig med en abonnementsordning, som du så kan bruge, når du er nået langt nok hjemmefra, til at ingen kan høre dig skrige.