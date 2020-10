Olga Ravn: Den tid er forbi, hvor vores kroppe og psyker skal ofres for at bringe nye børn til verden

Glem al snak om, at de nye forældre ikke kan løfte opgaven, er for sarte eller har projektbørn. Lad os fortælle jer om et sundhedsvæsen, der er så beskåret, at der på barselsgange kan være 20 indlagte mødre med 20 nyfødte børn og to sygeplejersker på vagt til at tage sig af de 40 mennesker.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind