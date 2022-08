Så er der hovedrengøring: Ud med kors, kippaer og tørklæder

Spørgsmålene er blevet overskygget af opstandelsen over det forbud mod muslimske hovedtørklæder i grundskolen, som den såkaldte Kommission for den glemte kvindekamp fremlagde i denne uge. Men spørgsmålene er ikke desto mindre en del af dens overvejelser, for som den skriver i sin anbefaling af et nationalt forbud mod, at piger bærer hovedtørklæder i grundskolen:

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30? Få digital adgang for 49 kr./md i 6 måneder

Inkl. adgang til Saxo Premium Studie

Allerede abonnent? Log ind her