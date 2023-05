Putin står med et voldsomt dilemma efter invitation til topmøde

Invitationen til Vladimir Putin er sådan set sendt afsted og på en måde også ærlig ment. Men de sydafrikanske værter har nu alligevel et brændende ønske: at den russiske præsident slet ikke dukker op, men vil nøjes med at deltage i et kommende topmøde i Sydafrika via Zoom. Ellers kan det nemlig hurtigt blive meget, meget pinligt og dramatisk.

Det er Den Internationale Straffedomstol (ICC) og dens nylige arrestordre mod Putin, der giver sydafrikanske hovedbrud. For Sydafrika er i august vært for et topmøde for de såkaldte BRIKS-lande, der foruden landet selv tæller Brasilien, Indien, Kina og så altså Rusland. Derfor invitationen til Putin.