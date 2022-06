Først blev borgmesteren afhængig. Men det var ikke kun ham, der gjorde, at byen blev kaldt Danmarks morfinby

I huset for unge misbrugere hænger der graffitikunst med ord som ’kommunekaffe’ på væggene, der ligger fidgetspinnere på anonyme kontorborde, og sammenfoldede liggestole står klar, hvis trætheden overtager under en behandling. Egentlig skammer hun sig ikke over, at hun går i huset, men det er bare ikke alle i hendes liv, hun har lyst til at inddrage i, at hendes 20’ere har været præget af morfinmisbrug, eller at det er en del af årsagen til hendes to år lange sygemelding fra jobbet.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her