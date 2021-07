Roser og selvsåede herligheder: Karina Demuth giver sine bedste tips til en nem, blomstrende sommerhave

Roserne klarer sig uden ekstra vand og gødning, og en stor del af havens herlighed skyldes lige nu den blomstrende skvalderkål. Trods manglende haveservice trives de fleste planter i Karina Demuths have i Smidstrup glimrende, og der er masser at se på og glædes over. Her giver hun sine bedste tips til en nem og blomstrende sommerhave.