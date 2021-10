Hånden er Arezoos lærred: »Den største fejl, jeg kan lave, er faktisk at drikke kaffe inden, for så ryster jeg på hånden«

For 27-årige Arezoo Shirdel er henna en vej til at realisere sig selv – både som kunstner, iværksætter og et menneske, der drages af at bruge hænderne.