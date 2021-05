En af landets mest brugte eksperter trækker sig nu fra corona-debatten: Min ekspertrolle i det offentlige rum er ovre – krisen er slut

Professor Jens Lundgren vil ikke længere dagligt optræde i medierne og forklare, hvad der sker. Den akutte krise er slut, der er styr på epidemien, og vaccinerne vil snart sikre et mere normalt liv. Og medierne leder nu efter holdninger. Lundgren reflekterer i et eksklusivt interview med Politiken over sine 14 måneder under pandemien.