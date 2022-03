Sådan har vi det: Gå på opdagelse i gigantisk ny undersøgelse af danskernes sundhed

Hvert 3. eller 4. år udgiver Sundhedsstyrelsen en kæmpemæssig undersøgelse af danskernes sundhed målt på alt fra mental mistrivsel, søvnbesvær og hovedpine til ensomhed, forhøjet blodtryk, rygning og alkohol. Her får du et overblik over udviklingen siden 2010 på 15 udvalgte områder.