Pædagog på en institution for døve udviklingshæmmede. Læser en master i audiopædagogik på universitetet i Oslo

Aktivist: På Instagram, i hverdagen, medvirker i dokumentarfilmen ’Fat Front’.

@theonlymarte

Hele livet har jeg haft fokus på at slanke mig. Og blive mindre. Og tage mindre plads. Jeg har kæmpet for at tabe mig. Været på uendelige kure, sultet mig, taget på igen.

Kropsaktivismen var en kæmpe øjenåbner. Pludselig havde jeg tilladelse til at være. Bare være. Sådan som jeg nu engang ser ud. Jeg begyndte at nyde livet. Spiste en is, hvis jeg havde lyst til det. Begyndte langsomt at tale pænt til mit spejlbillede.

Et par måneder efter besøgte jeg min mor i Stavanger. Hun sagde, at jeg strålede, og spurgte, om jeg havde tabt mig? Det havde jeg ikke – jeg havde taget fem kilo på. Men noget fundamentalt havde ændret sig i mig. Jeg tror, at det var det, der gjorde, at jeg så smuk ud.

Jeg elsker også, at man kan følge tykke influencers og få inspiration til outfits. At forsøge at ændre tøjindustrien er en mærkesag for mig. Det er virkelig underligt, at det fortsat er så svært at finde tøj til tykke – for eksempel godt træningstøj og udendørstøj. Hvilket jo ironisk nok fører til, at man som tyk ikke føler, man kan deltage i alle mulige aktiviteter og derfor bliver mere passiv.

At åbne Instagram og se piger, som fejrer deres kroppe og viser dem frem, gør, at jeg føler mig stærkere. Pludselig ser jeg mig selv som et helt menneske på niveau med andre.