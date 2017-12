Her er årets bedste portrætter fra Politikens fotografer

Det er svært at slippe. Billedet af Maria Gerhardt. Det er taget en af de sidste uger, hun levede. Der er lys, blomster, lukkede øjne bag solbriller. Det er smukt. Og tungt.

Der er også portrættet af en dreng, der er bange. Og en, der står et hemmeligt sted.

Der er en mand, der er fotograferet gennem en sodavandsflaske. Der er Lars Løkke Rasmussen, der sparker til en udbrændt bil. Og flere, der decideret vender ryggen til.

Her er portrætterne, som Politikens fotografer selv har udvalgt som de bedste blandt dem, de tog i 2017.

27-årige Mie Damkjær hos sine forældre i Vanløse med sine to børn, Molly og Elliot. »Jeg bliver enormt glad, når jeg har dem med i min barnevogn i Rema 1000. Jeg ved godt, at de ikke er levende, men det ved andre jo ikke. De tror, jeg er en mor på barsel, som er ude for at købe en liter mælk og en pakke rugbrød. Det synes jeg er en fed følelse«.

Børnene er to såkaldte realborndukker i vinyl. Mie har adhd og en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Hun har altid drømt om at være mor og kan ikke komme i tanke om et tidspunkt i sit liv, hvor hun ikke har leget, at hun var det. »Molly og Elliot er mine børn. Jeg har valgt dem, fordi jeg ikke ønsker at sætte børn i verden, som jeg ikke selv kan tage vare på«. Portrættet af Mie er taget af Nanna Navntoft - og der er flere her.

De er alene. I et fjernt hjørne af det borgerkrigsramte Sydsudan ligger landsbyen Ngueny - og her bor Riak Gek og hans barnebarn Nyajema på tre måneder. I december blev Politikens fotograf Mads Nissen fløjet ind til landsbyen med helikopter - for ingen veje fører til byen bortset fra små stier. Tiden står stille i Ngueny - og katastrofen lurer konstant. For hvem kommer og hjælper, hvis man rammes af krigen, sult eller sygdomme? Det gør ... ingen. Se hele Mads Nissens billedfortælling fra Sydsudan her.

Det er morgen, det er januar - og det handler om at blotte sig. Thomas Korsgaard voksede op på »verdens længste grusvej« uden for Skive og har skrevet sin debutroman 'Hvis der skulle komme et menneske forbi'. Han syntes, det var hans tur til at fortælle om en barndom, hvor ingen greb ind, og bogen stiller spørgsmålet: Hvad hvis? Hvad hvis nogen havde set, at børnene både blev banket og bankede hinanden? At det var svært at skaffe mad på bordet, og at moderen nok havde brug for hjælp? Nogle ting har han overdrevet, andre har han underdrevet, og andre igen har han selv fundet på, siger han. Interviewet med Thomas Korsgaard findes her. Billedet er taget af Finn Frandsen.

Tre uger tidligere var de håndværkere, studenter og computerspillende teenagere. Nu ligger der en stor rygsæk ved siden af dem og et M/95-gevær. De er nye rekrutter i Den Kongelige Livgarde, solen brænder, og på Høvelte Kaserne er Nicklas på vej ud på sin første øvelsesdag i felten. Billedet er taget af Henriette Dæhli.

4. april ramte et giftgasangreb byen Khan Sheikhoun i det nordvestlige Syrien. 91 mennesker mistede livet - i lighed med de mindst 400.000 andre, der er blevet dræbt, siden borgerkrigen brød ud for mere end seks år siden. Billedet er taget af Miriam Dalsgaard, som efter angrebet på Khan Skeikhoun fotograferede blomster - og lod hver blomst symbolisere et offer. Her en drengen Mohamed al-Shayeb. Se alle 91 blomster - og menneskeliv - her.

Hun var 12 år, da Politiken mødte hende første gang. 14 år næste gang. På dette billede er hun 16. Hun er Rokhsar. Pigen fra Afghanistan, som kom til Danmark for 6 år siden. Som lærte dansk i en fart og klarede sig rigtig godt i skolen. Men som også var ved at krakelere. Fordi hun var barnet, der blev nødt til at være den voksne i familien. Hende, der ikke smilede på klassebilledet, fordi familien havde fået et nyt afslag om asyl. Hende, der ikke turde fortælle sine forældre om endnu en afgørelse. Olav Hergel skrev historien om Rokhsar. Jacob Ehrbahn fotograferede.

Det var en tirsdag. Politikens fotograf Jens Dresling sad på en plads lidt oppe i salen, da Folketinget åbnede. Solen kom og gik. Statsministeren talte. Pludselig faldt en lysstråle ind gennem salen med den lovgivende forsamling og ramte en af landets kongemagere, Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl. Foto: Jens Dresling

Flemming Svensson er i lære som stukkatør. Han elsker det æstetiske arbejde med gesimser og er meget fascineret af gipsens hurtige tørretid. På bænken ligger en hovedløs løvekrop i gips, som han har arbejdet med i lang tid. Foto: Henriette Dæhli

»Hvem kan se, hvornår nogen har et problem med alkohol, når det er så almindeligt i vores sociale omgang, at man lægger mere mærke til det, hvis folk ikke drikker?«. Mette Jensen Hayles havde i mange år et massivt alkoholmisbrug, men følte ikke, hun fik hjælp af systemet. Det skrev hun et debatindlæg om i september. Billedet er taget af Louise Herrche Serup.

Taufiki er 9 år og bor på Sjælsmark udsendelsescenter. Han har været i Danmark i 7 år - og han er bange. »Jeg er bange for edderkopper og for, at min mor dør. Jeg er bange for politiet. Jeg er bange for, at de ser mig og sender mig til Afrika, for så dør jeg«. 11 asylcentre har Taufiki foreløbig boet på - det kan man læse i denne reportage - med billeder af Louise Herrche Serup.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen på vej til spørgetime med statsministeren i folketingssalen på Christiansborg. Fotograferet af Jens Dresling.

I oktober udkom forfatteren Svend Åge Madsen med en murstensroman på 534 sider, ’Af den anden verden’ - om en helt ny menneskehed, der må skabe deres egne regler, og som laver deres egen grundlov. Den er fem ord lang: »Du skal opføre dig ordentligt«. Mere er sådan set heller ikke nødvendigt, siger Svend Åge Madsen: »Hvis man bare følger dét. Vi ved jo godt, hvad det er at opføre sig ordentligt«. Billedet er taget af Andreas Haubjerg. Interviewet findes her.

Pia Kjærsgaard, tidligere formand for Dansk Folkeparti, fyldte 70 i år. Og blev fotograferet af Mads Nissen en tidlig fredag eftermiddag på Statens Museum for Kunst. I selskab med to livvagter fra PET, en kommunikationskonsulent fra Folketinget, to journalister fra Politiken og en fotoassistent. »Og det prøvede vi så i nogle splitsekunder at glemme alt om«, som Mads siger.

»Hvis man gerne vil vide mere om, hvad de unge tænker, og hvordan de lever, så lyt til den musik, de laver«. Han er rapper. Han kom til Danmark, da han var ti år gammel. På den illegale måde. I marts udgav dansk-palæstinenseren Marwan sit andet album - efter debuten P.E.R.K.E.R, hvor han ikke ligefrem introducerede lytterne til den pæne side af Aarhus V. Han er stadig hverken pæredansk eller perker, fortæller han i dette interview. Fotografiet sørgede Ivan Riordan Boll for.

Line Knutzon er træt, da Politikens fotograf Peter Hove Olesen hen på eftermiddagen tropper op i hendes lejlighed på Frederiksberg. Træt af journalister, fotografer og over at spekulere på, hvad hun skal have på til fotografering. Tre uger forinden har hun udgivet bogen 'Camille Clouds brevkasse', og er blevet interviewet stort set siden.

De går lidt rundt i lejligheden, hvor der findes et maleri, hun altid har haft hængende. Det forestiller en kvinde, der sidder halvt med ryggen til maleren. Det er smukt, og der falder næsten det samme lys ind af hendes stuevindue.

Peter spørger, om de ikke skal prøve at lave et tilsvarende billede - egentlig mest for at komme i gang med at fotografere. Efter de har taget andre billeder og drukket kaffe i halvanden times tid, skal fotografen til at gå, og Knutzon spørger, om det ikke skal være dét - billedet, hvor hun har ryggen til - der bliver brugt i avisen. Og sådan blev det. Fordi det faktisk VAR godt. Lidt uglet - men stille og roligt. Interviewet med Line Knutzon kan læses her.

»Folk har hjernevasket sig selv til at tro, at det er godt at stå tidligt op om morgenen og gå på arbejde«. I digtsamlingen 'Den store amerikanske hævn', som udkom i efteråret, er den 72-årige digter Henrik Nordbrandt mere politisk end nogensinde. Han skammer sig over uligheden, siger »skråt op« til amerikansk kultur og drømmer om en næstekærlig revolution - som der står i indledningen på artiklen fra oktober. Finn Frandsen fotograferede Nordbrandt i hans hjem på Østerbro.

Instruktøren, dramatikeren og teaterlederen Christian Lollike er kendt for at sprænge alt i luften - helt op til en premiere. Bytte rundt på scener. Smide noget ud. Sætte noget helt andet ind. I november fik Andreas Haubjerg til opgave at fotografere ham til et portrætinterview om hans seneste teaterstykke ’The Vampire Revolution’. De mødtes på Assistens Kirkegård klokken 7 om morgenen for at få en dyster og scenisk stemning ind i billederne - og som en ekstra effekt medbragte fotografen, Andreas Haubjerg, en Faxe Kondi-plastikflaske, som han satte foran objektivet. Billedet tog han, lige inden lyset brød igennem.

Shatazah Joseph og Chimba Evelyn bor i et socialt boligbyggeri på øen St. Thomas. De er lige blevet kærester. Og drømmer om at lave noget andet og bedre end de job, de har - i en kirke og et taxaselskab. Shatazah Joseph på 24 år vil gerne arbejde på en båd, Chimba Evelyn på 22 år vil være operationssygeplejerske.

I 2017 var det 100 år siden, at Danmark solgte de tre dansk-vestindiske øer, der siden dengang har heddet De Amerikanske Jomfruøer. Danmarks statsminister fløj ind på årsdagen og kaldte datidens danske slavehandel og slaveri på øerne for »utilgiveligt«, »skamfuldt« og et »mørkt kapitel« i dansk historie.

En blomst, et offer. Nouhad Ahmad al-Youssef, kvinde, 54 år. Dræbt under giftgasangreb byen på Khan Sheikhoun i det nordvestlige Syrien i april. Foto: Miriam Dalsgaard

Hun er blevet svinet til og har modtaget trusler for at lave sin musik. Mordtrusler endda. Fordi hun også har lavet popmusik og en sang til Paradise Hotel - og i metalmiljøet handler det om at være ægte. Men blackmetalmusikeren Amalie Bruun alias Myrkur kan bare godt lide musikken og har altid være fascineret af vekselvirkningen mellem mørket og lyset i den skandinaviske mytologi. Her tager hun en halv time på øjet i sin kassevogn under en turné i England med sit nye album. Henriette Dæhli fotograferede til reportagen.

Den lille by Dybvad nord for Aalborg har haft den største procentdel af fraflyttere i Nordjylland siden kommunalreformen i 2007. Her bor Sylve Harrisson. Han er svensker, men flyttede til Dybvad i 2012. Kort efter købte han hunden Snoopy af naboen. En stor og faretruende hund - der viste sig at være lige så kærlig og blid, som den var ... stor. Det er roen og det tilbagetrukne liv i Dybvad, der tiltaler Sylve. »Her holder vi øje med hinanden«, som han siger.

Under kommunal- og regionsvalget i november besøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen Egedalskvarteret i Kokkedal - hvor han så nærmere på to udbrændte biler på en parkeringsplads. Foto: Jens Dresling

Skuespilleren Jesper Christensen er ærkerepublikaner. Og i interviewet lige før premieren på den nye storfilm 'Kongens valg' - hvor han har rollen som den danskfødte norske kong Haakon - sagde han: »Jeg har hele tiden været bange for at lave noget, der endte som en propaganda for monarkiet«. Jacob Ehrbahn fotograferede Christensen, der i 2006 takkede pænt nej, da kongehuset ville hædre ham med et ridderkors.

Cathrine Dufour og hesten Cassidy ligger nummer 5 på verdensranglisten i dressur. Og er venner.

Heste i den klasse er eftertragtede. Men hvad er Cassidy værd, hvis han skulle sælges i morgen? 10 millioner, 20 millioner? Cathrine Dufour smiler, når man spørger. Men hun siger ikke noget. For den slags taler man ikke om. Og hesten er ikke til salg. »Og det bliver han aldrig. Jeg har redet ham, siden jeg var teenager. Og hvem sælger dog sin bedste ven?«. Portrættet af de to er taget af Peter Hove Olesen. Interviewet - mest med den ene - findes her.

Vi er i Gambia, det land i Afrika, hvor flest mennesker flygter til Europa set i forhold til indbyggertallet - og billedet er et portræt af Gambias mænd . Unge mænd, gamle mænd, drenge. Til højre sidder Lamin Danso. Tre unge mænd og store drenge i hans familie er rejst. To er døde, den tredje stadig på vej. Lige nu får familien ingen penge sendt fra Europa, så de sulter ofte. Yusubha Ceesey i den blå skjorte mistede to sønner ved en brand på et skib på vej mod Spanien. Hans tredje søn nåede frem og sender 50 euro hjem så ofte, han kan. Foto: Finn Frandsen

Han er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, hedder Lars Findsen og er fotograferet inden i den store boble, hvor tjenestens lytteudstyr står. I november fik Politiken lov at besøge et af Danmarks hemmeligste steder, Forsvarets Efterretningstjenestes lyttestation 'Sandagergård' på det sydlige Amager. Billedet er taget af Peter Hove Olesen.

Lejemordere. Jon Eider på 19 år fremviser den pistol han bruger til røverier, lejemord og til at forsvare sig selv og sin bande med. Han og vennerne Joan til venstre og Brian til højre bor i ét af Colombias mest voldelige kvarterer: Potrero Grande i salsa-hovedstaden Cali.

På et tidspunkt begik Brian et lejemord næsten hver uge for at betale for sit stofmisbrug, men lige nu prøver han at komme væk både fra dét og bandemiljøet. Han har fået et barn - og fast arbejde i et byggefirma. Når Jon bliver spurgt til sine fremtidsplaner, svarer han roligt og fattet: »Hvis ikke jeg er i fængsel, er jeg helt sikkert i en kiste. Skudt. Død«.

Kærshovedgård er et tidligere fængsel. Her bor asylansøgere, der står til udvisning sammen med folk på tålt ophold. Blandt beboerne er blot seks kvinder. En af dem er Armina, en kvinde fra Aserbajdsjan.

Det kontroversielle center ligger isoleret i et plantageområde 12 km fra Ikast og er etableret på initiativ af udlændingeminister Inger Støjberg (V). Hun har flere gange pointeret, at opholdet på udrejsecenteret skal være så utåleligt som muligt. Portrættet af Armina er taget af Nanna Navntoft.

Designeren Nicholas Nybro vil skabe debat om det kropsideal, som modebranchen dyrker. Ved Copenhagen Fashion Week i august viste han kreationer, som var inspireret af de folder og draperinger, der opstår i huden, når vi ældes. Louise Herrche Serup droppede at fotografere fra catwalken og forsøgte i stedet at komme under huden på Nybros vision.

»Lige siden jeg har kunne huske, har jeg haft en kort lunte. Jeg tror, det er en forsvarsmekanisme for at beskytte mig selv og mine omgivelser,« siger skuespilleren Carsten Bjørnlund, bedst kendt for sin rolle i DR-dramaserien 'Arvingerne', hvor han spiller en af hovedpersonerne, Frederik Grønnegaard. Som, ja ... har en kort lunte. Foto: Ivan Riordan Boll

»Jeg har gjort det smart at være lesbisk, jeg har gjort det smart at være syg. Og nu kan jeg lige så godt gøre døden smart«, sagde den 39-årige DJ og forfatter Maria Gerhardt kun få dage inden hun gik bort. Interviewet med hende stod stærkt - som dette portræt, der blev taget af Ivan Riordan Boll.

Og til sidst: Endnu en blomst, endnu et offer. Sham al-Shayeb, pige. Dræbt under giftgasangreb byen på Khan Sheikhoun i det nordvestlige Syrien i april. Fotograferet af Miriam Dalsgaard