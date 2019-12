De forsømte

Andrei på 10 år kigger op uden at se. Han er født blind. Blandt de mest udbredte handicap og diagnoser på børnehjemmet er autisme, Downs syndrom og epilepsi. I Moldova sætter fattigdom mange forældre til børn med handicap i en situation, hvor de hverken har tid eller ressourcer til at give den pleje, som deres barn har brug for.

En af de store udfordringer er, at staten ikke bruger mange penge på udviklingshæmmede. En anden udfordring er, at handicap er forbundet med social stigmatisering og eksklusion. Begge dele er ofte grunden til at forældre vælger at sende deres børn på en institution.