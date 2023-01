Abdis vilde verden

Abdi Hedayat har verdens bedste job, det er nemlig hans drømmejob. Han har siden 2001 været ansat på Statens Naturhistoriske Museum i København i en stilling som konservator. Interessen for dyr fik han allerede som barn, hvor han var en flittig gæst på Zoologisk Museum i Svendborg og i tide og utide rendte et privat konservatorværksted på dørene. Den flinke ejer af værkstedet forærede Abdi et fårekranie, som var det første af mange kranier, Abdi kogte i en stor gryde hjemme i familiens køkken. I 1998 kom han ind på Konservatorskolen i København.

I sit job på museet er han altid i selskab med dyr på den ene eller anden måde - døde dyr. Han holder foredrag, samler skeletter, laver rundvisninger og udfører publikumsdissektioner af forskellige dyr. Han restaurerer museumsgenstande og vedligeholder udstillingen. En gang imellem er der også feltarbejde, hvor han indsamler dyr til museets samling.