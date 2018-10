Det går stærkt for sangerinden og harpenisten Selma Judith. Selv om hun kun udgivet én single, har hun vakt opmærksomhed.

Med sin bløde stemme strøg den 23-årige sangerinde ind som Ugens Kanon på P3 – kun 24 timer efter at hendes debutnummer, ’Kind of Lonely’, blev lagt på Karrierekanonens hjemmeside. Og selv om hendes kommende EP først udgives i 2019, er hun udvalgt til at stå på scenen under Kulturnatten til det, hun selv kalder sin debutkoncert. Ibyen har mødt Selma Judith for at høre, hvad hun vil med sin musik, og hvad man kan forvente sig af koncerten.

Selma Judith, hvad er dine erfaringer med at spille live?

»Jeg sang, da jeg gik på Bernadotteskolen, og havde et pigeband, da jeg var yngre. Inden for det seneste års tid har jeg spillet lidt med MØ, School of X og Vera. Det er det, jeg har at trække på«.

Hvilken type performer er du?

»Jeg håber, at folk synes, at jeg er nede på jorden og passioneret. Jeg har lagt mærke til, at jeg lukker øjnene meget – både, fordi jeg er omhyggelig med, om jeg pitcher rigtigt, men også fordi, jeg er lidt genert. Det er en nem måde at gå ind i mig selv på«.

Foto: Martin Lehmann

Hvad kan folk forvente af din koncert?

»Den største kliché i verden: at vi gør det, så godt vi kan. Det er et ret lille setup: Jens på bas, mig, der synger og Mikkel, der spiller nogle temaer og laver noget kor. Men vi glæder os, og det bliver sjovt«.

Har du nogen forbilleder?

»Ja, men ikke nogen, jeg kommer til at nå til sokkeholderne eller minder om: Nina Simone, Joni Mitchell, Björg og Joanne Newsom. De er sig selv, kompromisløse og dygtige rent teknisk. For dem handler det om sjæl, mens det for mange andre sangere meget hurtigt går op i, hvilken ambitus (register, red.) de har, og hvor mange underlige fraseringer, de kan lave. Mine forbilleder er ikke gået efter at være specielle – de har bare været sig selv og givet det, de havde. Det er fantastisk, når folk er umiddelbare, ærlige og har selvtilliden til at vise det. Det er det, jeg sigter efter«.

Hvor finder du inspiration?

»Jeg trækker meget på mig selv, men prøver også at trække på folk omkring mig og de historier, jeg hører. Tit, når man skriver kærlighedssange, er det ud fra ens eget perspektiv, men jeg har også fundet inspiration i at prøve at sætte mig i den anden parts sted«.

Når du slår en streng an, kan du ikke gøre så meget. Man kan sende den ud og håbe på det bedste

Du begyndte først sent at spille harpe. Hvorfor?

»Det er kun i musikalske familier, man sætter sine børn til at spille et instrument, når de fylder seks år. Min onkel arbejder med musik, men ellers er der ikke nogen, der beskæftiger sig med det i min familie. Derfor var det aldrig noget, der blev tænkt over. Meget hurtigt – fordi min veninde startede, allerede da hun var seks år – fattede jeg, at det var for sent at starte. Da jeg var ti år, gik jeg længe og bandede over, at jeg aldrig ville blive god til klassisk musik. Men da jeg blev 15 år, blev jeg enig med mig selv om, at det kunne være lige meget, om jeg blev god nok til at komme ind på konservatoriet eller ej. Jeg ville spille, fordi jeg synes, det er dejligt. Harpen er et fedt instrument, der ser blæret ud – og et, min veninde ikke havde spillet på. Jeg orkede ikke at konkurrere med hende. Så jeg meldte mig til konservatoriets kaninordning, hvor man kan få gratis undervisning, og blev forelsket i harpen«.

Hvad tiltaler dig ved harpen?

»Det er først og fremmest klangen. Den er så åben i forhold til mange andre instrumenter. Når du slår en streng an, kan du ikke gøre så meget. Man kan sende den ud og håbe på det bedste. Det gør det selvfølgelig lidt besværligt at inkorporere den i musik, men når det fungerer, fungerer det bare virkelig godt. Det er noget helt særligt, også fordi det er et gammelt instrument og på sin vis ret primitivt«.

Hvordan spiller harpen sammen med din egen stemme?

»Jeg har altid betvivlet mig selv og min sangstemme. Min selvtillid har aldrig været på et ’fuck, jeg er bare megagod til det’-niveau. Der er millioner, der er bedre end mig. Harpen og min stemme passer godt sammen, fordi der er en skrøbelighed i klangen, som er meget ærlig, autentisk og meget smuk. Med den klang har det været lettere at acceptere min egen skrøbelighed, fordi jeg kan gå med den og spille på et instrument med en lige så skrøbelig lyd«.

Hvad har ændret sig, siden du nu har selvtilliden til at skrive sange?

»Jeg er blevet ældre og føler, at jeg er gammel nok til at være kikset nu. Med alderen er jeg blevet ligeglad med, om folk synes, jeg er sej eller ej. For tre år siden ville jeg ikke køre med cykelhjelm, men nu gør jeg det – også selv om folk bliver forvirrede, når de ser mig komme kørende med den, en cigaret i munden og tatoveringer overalt. Jeg har også haft et sygdomsforløb, hvor jeg fik snakket rigtig meget om, hvordan jeg havde det. Jeg har lært meget af at snakke om min egen skrøbelighed på en måde, så den ikke længere er mystisk, men bare er en del af mig. Det er, hvad det er, og jeg er, hvad jeg er, så nu gør jeg det, fordi jeg synes, det er fedt«.

Dit pladeselskab har sagt, at du er den store prioritet nu, og at de også har internationale ambitioner med dig. Hvad tænker du om det?

»Det kunne da være sjovt, men verden må selv ligge og rode med, om den vil give plads til det. Det går godt og er meget spændende, overvældende og fedt, men samtidig ved jeg også godt, at det er en svigefuld branche. I det ene øjeblik er man den nye, der bliver skrevet artikler om og taget billeder af. Pludselig er man ikke ’it-tingen’ mere, og det er både godt og skidt, for når man rider på bølgen, er det også angstprovokerende. Jeg ville få det dårligt i længden, hvis ikke jeg også spillede klassisk musik, som på en eller anden måde kan neutralisere det – der er ikke så meget image i det. Når man har lidt angst omkring opmærksomheden, er det dejligt at huske på, at der om to måneder kommer en anden, der hedder Rosa Isabella, som kan spille lut og bor på en bakke helt alene«.