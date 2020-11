Big Mac og bourgogne: Sådan parrer du god vin med billig takeaway

Vi måtte selvfølgelig have hver sin samling. At skulle deles var aldeles udelukket. Og selv om vi mange gange forsøgte at skære det ud i pap for vores far, fattede han aldrig, at de skulle være intakte i deres originale plastikindpakning, så vi kunne sælge dem for svimlende, livsforandrende summer på et senere tidspunkt. Ifølge mine beregninger var den potentielle værdi af disse Beanie Babies på samlermarkedet fuldkommen åbenlys. Det ville være aldeles vanvittigt ikke at købe dem alle.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind