Adnan Al-Adhami tester københavnere. Og det er sjældent, de består hans prøve

Journalist Adnan Al-Adhami er én, der skiller sig ud i bybilledet. Han er ikke bange for at gøre københavnerne utilpasse i det politiske satireprogram ’Adnan på tværs’. Men der skal faktisk ikke så meget til, før københavnerne føler, at de er på dybt vand, mener han.