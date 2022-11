»’Årh, du er fra Vestegnen’. Det har jeg hørt en million gange«

Vestegnen har fyldt meget i populærkulturen de senere år. Fra Tessa og Suspekts hit ’Blæstegnen’ til filmen ’Ækte vare’, der foregår mellem højhusene i Brøndby Strand. Men hvad er Vestegnen egentlig for et sted? Det giver forfatter Camilia Soltani Østergaard et bud på i en ny bog.