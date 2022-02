Kongelig balletdanser: Jeg har så ofte spillet et yndigt snefnug eller en sylfide hevet ud af en mands fantasi

Balletverdenen skal ikke være et kropsligt museum, der dyrker en både traditionel og stereotyp æstetik, mener balletdanser Elenora Morris. Hun efterspørger større repræsentation og mangfoldighed på scenen, men forudser også, at det vil tage mange år at ændre normerne.