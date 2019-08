Han blev krigshelt ved et tilfælde: Nu kommer ukendt danskers historie frem i lyset

For de fleste er det en ukendt historie: Danskeren Bernhard Arp Sindberg reddede tusindvis af kinesere under den japanske invasion i slutningen af 1930’erne. Nu får han en statue i Aarhus, og hans dramatiske liv bliver beskrevet i en netop udkommet bog. Vi bringer her et redigeret uddrag.