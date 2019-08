DHL-stafet i billeder: 1-2-3-4-5 kilometer

115.000 mennesker har i løbet af ugen løbet turen på de fem snoede kilometer gennem Fælledparken til verdens største stafetløb. Med den gul-røde depeche i hånden har de siksakket sig gennem parkens grusstier og telte. Passeret larmen fra hujende kollegaer og tæt røg fra opstartende grilltønder. Med et tikkende ur om armen og sveden piblende fra panden har de løbet – eller gået – i mål for at overgive depechen til den næste i rækken. I år blev DHL afholdt for 39. gang

Politikens fotograf medbragte et kamera for at dokumentere turen. Her er fem billedserier fra hver af de fem kilometer i kronologisk rækkefølge.