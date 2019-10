Forfatter i brutalt opgør med faderens nazistfortid: »Han var et svin. Jeg har været ekstremt vred på ham, lige siden jeg var barn«

Ingen forældre er perfekte. Alle har gjort noget, som børnene har svært ved at forstå. Men få har forældre, der var ansvarlige for at dræbe fem-seks millioner mennesker. Det har Niklas Frank. Hans far var Hans Frank, den tyske generalguvernør i Polen, der præsiderede over et af de mest brutale folkedrab i historien. Det er 80 år siden, at Tyskland invaderede Polen, og Hans Franks rædselsregime begyndte. Hvordan kommer man som barn videre fra erkendelsen af, at ens far var krigsforbryder – og hvad har Tyskland lært af nazisternes ufattelige forbrydelser under Anden Verdenskrig?