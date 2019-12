I Sölvesborg har Sverigedemokraterne kapret magten for første gang: Borgmester Erixons flagpolitik har vakt vrede og forargelse i hele Sverige

Det hører til sjældenhederne, at en lokal diskussion om en justering af et flagreglement i en mindre kommune rummer sprængkraft til at sætte ild i en national debat så engageret, at man næsten skulle tro, at nationens værdipolitiske liv stod og faldt med samme kommunes derangering af den svenske LGBTQ-bevægelses regnbueflag.

Men sådan er det gået i dette efterår med Sölvesborg kommunes plan for en ny policy för kommunens flaggning. Mærkeligt og selvfølgeligt er det på samme tid.

Punkt 83 i det borgerlige Sölvesborg-flertals omfattende handlingsprogram er på den ene side så vindtørt, svensk og plankommunalt formuleret, at det ved første øjekast kan være svært at forstå ophidselsen:

»En revidering af kommunens flagreglement vedrørende kommunens flagstænger og bygninger skal gennemføres med det formål at vende tilbage til en mere traditionel fremgangsmåde«.

Hvis man på den anden side parrer den lokale kontekst med det seneste tiårs drabelige skænderier mellem tilhængere og modstandere af tidligere svenske statslederes højtideligt formulerede aspirationer om at gøre Sverige til humanitær stormagt, er der ikke noget at sige til, at flagpolitikken i Sölvesborg indeholder alle de nødvendige ingredienser til at få svenske elitedebattører til at fare i blækhuset.

Foto: Finn Frandsen I Sölvesborg er regnbueflaget blevet et vigtigt politisk statement som protest mod Sverigedemokraterna og det borgerlige flertals ønske om en mere neutral flagpolitik. Den tidligere socialdemokratiske borgmester hejste hver år regnbueflaget over rådhuset, når der var prideparade i Stockholm.

Vi sidder bænket uden for den sverigedemokratiske borgmester Louise Erixons borgmesterkontor. Hun er blevet ti minutter forsinket, beklager en sekretær. Erixon kommer kort efter løbende - blot to minutter forsinket.

Siden det svenske valg i september 2018 har den 30-årige lokalpolitiker været selve symbolet på sverigedemokratisk magtudøvelse i det kommunale Sverige.

Men det er langtfra det første, vi taler om. Erixon har haft en kaotisk morgen. For relativt kort tid siden var hun smurt ind i blod.

En syning på maveskindet hos husets kat, Sture, var sprunget op. Eftersom Erixon i hverdagene lever som græsenke med sønnen Nils, måtte hun selv klare ærterne og kattens maveskind. Gemalen Jimmie Åkesson tilbringer ugens arbejdsmæssige gøremål som partiformand for Sverigedemokraterna i Stockholm eller andre steder langt fra hjemmet i det vestlige Blekinge.

Louise Erixon bruger et par stille minutter foran spejlet på at få samlet sig i sit nødtørftigt indrettede borgmesterkontor, inden hun erklærer, at hun på sin vis ikke har spor imod, at hendes 17.500 personer store kommune igen og igen og igen og igen havner i den landsdækkende presses søgelys.

»Det virker, som om hele Sverige synes, at Sölvesborg er spændende. Jeg forstår udmærket, at det er spændende at se, hvad der sker, når Sverigedemokraterna er med til at styre«, siger hun.

Foto: Finn Frandsen

Faktisk har Sölvesborg for længst vakt interesse også uden for landets grænser. Amerikanske og andre medier langt fra Nordeuropa har ofte spurgt og fået nej. De nordiske lande er noget andet. Norske Aftenposten var på besøg forleden. Finske Yle er på vej til kontoret om et par dage.

Opstandelsen i svensk presse har Louise Erixon imidlertid ofte svært ved at forstå.

Det virker, som om hele Sverige synes, at Sölvesborg er spændende Louise Erixon, borgmester

»Indimellem er det berettiget. Når det f.eks. handler om, hvad vi vil gøre indvandringspolitisk, er der tale om en opmærksomhed, vi gerne har villet have. Men ofte har det været så ekstremt overdrevet, fejlvinklet og præget af direkte løgne, at det ikke er sjovt«, siger borgmesteren.

I den kategori henregner hun efterårets debatlavine om flagreglementet, men også om kommunens prioritering af traditionel kunst frem for provokerende samtidskunst. Om præciseringen af kommunebibliotekernes indkøbspolitik, så de ikke længere er formelt forpligtet til at forsyne skolebørn med litteratur på alles modersmål. Om arbejdet for at sikre, at tørklæder ikke skal bæres af småbørn i kommunens institutioner. Og om beslutningen om ekstra kameraovervågning og flere vagter ved de kommunale institutioner.

Regnbueflaget

Mere end noget andet har det dog været flagdebatten, som har delt vandene. Selv har Louise Erixon ingen erindring om, at homoseksuelles symboler overhovedet blev diskuteret, da de fire partier i Sölvesborgs borgerlige ’samstyre’ forhandlede de 220 punkter hjem, som udgør kommunens handlingsprogram.

»Det er sørgeligt og ærgerligt, at debatten er kommet til at handle om prideflaget. Det har nemlig aldrig været samstyrets hensigt, at det skulle handle om det flag«, siger Louise Erixon.

Men det kom det til. Erixons forgænger i borgmesterstolen, det nuværende socialdemokratiske riksdagsmedlem Heléne Björklund, gjorde tilbage i 2013 Sölvesborg til en slags firstmoverudi i disciplinen at flage for seksuelle minoriteters rettigheder fra rådhusets flagstang.

I sympati med den store prideparade i Stockholm valgte hun samme dag at lade regnbueflaget vaje i vinden over rådhusbygningen i Sölvesborg. En beslutning, der imidlertid ifølge det nuværende samstyre ikke var dækning for i det daværende flagreglement. I hvert fald kun, hvis man vred paragrafferne.

Foto: Finn Frandsen

Ifølge Louise Erixon handler punkt 83 i samstyrets handlingsplan om at sikre en neutral flagpolitik renset for holdninger i den ene eller anden retning. Nøjagtig som det praktiseres i den svenske Riksdag, i den svenske højesteret og i et væld af svenske kommuner. I en sådan neutral-konservativ flagpolitik kan der varieres mellem det svenske flag, kommunens eget flag og ved sjældne lejligheder flaget for gæstende kommunale venskabsbyer.

»En offentlig institution skal ikke opinionsdanne. Den skal være neutral«, siger Louise Erixon.

Det synspunkt blev imidlertid langtfra delt af alle i og uden for Sölvesborg. I dag er det faktisk svært at færdes i byen uden et eller andet sted at få øje på et regnbueflag. De hænger overalt på flagstænger, garageporte, husvægge og byens 13 elektroniske reklamestandere, der er placeret rundtomkring på kommunens indfaldsveje. Fra Stockholm har flere forskellige politiske partier tilbudt at betale de 100.000 svenske kroner, som den lokale it-direktør Alfred Appelros i efteråret har spenderet på at skabe opmærksomhed om sin protest mod samstyrets flagpolitik.

Frontal angreb på flagpolitik

I oktober var det den kendte og åbent homoseksuelle forfatter, dramatiker og komiker Jonas Gardell, som med debatartiklen ’Nu er det op til os at være modige’ gik frontalt til angreb på Sverigedemokraterna i Sölvesborg.

I artiklen, der blev trykt i tabloidavisen Expressen, hyldede Gardell pridebevægelsen for at repræsentere et af de seneste årtiers fineste skridt væk fra tidligere tiders ensrettede svenske samfund. Med priden er det at være anderledes, stå ved det og sågar blive hyldet for det blevet en normaltilstand i Sverige. Hvilket ifølge Gardell er et syvmileskridt i positiv retning siden hans barndom i 1960’ernes og 70’ernes Sverige.

Af samme grund er Sölvesborg-samstyrets beslutning ifølge forfatteren værd at tage dybt alvorligt.

Foto: Finn Frandsen Den liberale lokalpolitiker Emanuel Norén fra nabokommunen Karlshamn har taget initiativ til en stor pride parade i Sölvesborg i maj 2020.

»Det er ingen lille sag. Sverigedemokraterna plejer at hævde at tale folkets interesser mod eliten. Men når de angriber de lokale pridefejringer, gør de faktisk præcis det modsatte. Det er de lokale pridearrangører, som er græsrødderne – folket – og det er SD-pamperne i kommunalbestyrelsen og Riksdagen, som er den magtudøvende elite. For nu trues regnbueflaget. I Sölvesborg, i Uppsala og snart – vær ganske sikker – flere andre steder«, skrev Jonas Gardell.

Kommunens politisk-ideologiske markering rammer ifølge Gardell forbi de venstreliberale storbyglobalister, som Sverigedemokraterna altid har skændtes med:

»Det er den lesbiske teenagepige på det lokale gymnasium. Eller den homoseksuelle mand på ældrecentret. Eller transpersonen, der sidder i kassen hos Coop i Sölvesborg eller Uppsala eller hvorsomhelst. De får beskeden: Vi er ikke på din side, det her er ikke din hjemby, selv om du er født her«.

I samme periode lagde Moderaternas ungdomsformand, Benjamin Dousa, vejen forbi rådhuset i Sölvesborg for at indlevere et prideflag i protest mod flagreglementet.

Dagens Nyheters chefredaktør, Peter Wolodarski, trak en lige linje fra lokalstyret i Sölvesborg til en politisk fremtid med »Sverigedemokraterna i førersædet og moderater og kristdemokrater som fastspændte børn på bagsædet«. I en ledende artikel fra oktober nævner Wolodarski, hvordan Jimmie Åkesson i interviews har beklaget sig over de »nøgne karle og dildoer« i de svenske prideoptog. Og han erindrer om talrige eksempler på sverigedemokratiske politikere, som gennem tiderne har udtrykt væmmelse over fænomenet homoseksualitet.

»Når Sverigedemokraterna sænker prideflaget, er det tung symbolik. Ikke så meget for LGBTQ-personer i Stockholm, som nok kan leve uden SD’s støtte. Det er værre for mennesker i betydelig mindre svenske byer, som i 2000-tallet har vovet at leve åbent, men som nu begynder at tænke over signalerne fra et af Sveriges største partier. Sverigedemokraterna ønsker jo at regere i en ny konservativ blok«, skriver Wolodarski.

Foreholdt disse synspunkter lader Louise Erixon på sit kontor i Sölvesborg til at være besjælet af nogenlunde samme indignerede vrede, som når Pia Kjærsgaard bliver mindet om tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussens (S) stempling af Dansk Folkeparti som ikke-stuerene.

Louise Erixon bedyrer, at hun hilser den lokale debat om prideflaget velkommen. Civilsamfundet er hjertelig velkommen til at protestere.

Men beskyldningerne fra folk som Gardell og Wolodarski befinder sig ifølge borgmesteren i afdelingen for »bevidst misfortolkning«. De to »kan skrige lige så højt, de vil«, udbryder Erixon og gør opmærksom på, at politikere i hendes eget samstyre rent faktisk også er befolket af homoseksuelle. Folk, som offentligt har givet udtryk for, at de føler sig ekskluderet af den »venstreorienterede« pridebevægelse som ikke kan fordrage Sverigedemokraterna.

Foto: Finn Frandsen

»Det synspunkt er slet ikke kommet til syne i samfundsdebatten. Hvad sker der med LGBTQ-personer, som er medlemmer af Sverigedemokraterna? Det er et paradoks. Gardell og Wolodarski ved udmærket godt, hvad det her handler om. Det er en måde at tilskrive os holdninger, vi ikke har. Jeg oplever, at det er kontraproduktivt. Den slags synspunkter gør, at Sverigedemokraterna vokser hele tiden. Folk er trætte af at blive påduttet synspunkter og idiotforklaringer, som om de ikke selv kan forstå, hvad vi siger«, siger borgmesteren.

Tyskland i 30’erne

Under den svenske valgkamp valgte Stockholm Pride i august i fjor at invitere samtlige partiledere på nær Jimmie Åkesson til partilederdebat i Kulturhuset i den svenske hovedstad. Åkesson var under debatten erstattet af en oppustelig plastelefant.

Sådan går det næppe 29. maj 2020, når lokale kræfter inviterer til prideparade i Åkessons egen hjemby, Sölvesborg. Den lokale flagdebat har ført til grundlæggelse af foreningen HBT-liberalerna, hvis slagnummer vil være at arrangere den størst mulige parade for LGBTQ-personer i Sverigedemokraternas udstillingsvindue nummer et.

Den liberale lokalpolitiker Emanuel Norén fra nabokommunen Karlshamn er initiativtager til foreningen, som ifølge Norén har fået overvældende opbakning fra hele Sverige. Norén har bænket sig med en T-shirt med hjerteformet regnbuelogo på cafeen Ritz på Sölvesborgs store torv. Han beretter om »enorm« forhåndsinteresse for eventen, hvis formål er »at vise et andet billede af Sölvesborg«.

»Når man taler med folk i byen, kan de ikke genkende sig selv i det billede, Sverigedemokraterna tegner. Når jeg møder venner fra Stockholm, Göteborg og Malmø, ved alle pludselig, hvad Sölvesborg er. Men det er ikke positivt. Kun negativt. Derfor må vi finde andre kræfter, som står på den anden side og fortæller om Sölvesborg«, siger Emanuel Norén.

Foto: Finn Frandsen

Flere partiledere har allerede meldt om stor interesse for at møde op til pridemarkeringen. Selv mener Emanuel Norén, at det er på høje tid at sige fra over for de mange symbolske markeringer, som det første år med en sverigedemokratisk politiker i frontlinjen har kastet af sig. Norén betragter Louise Erixon og Jimmie Åkesson som »marionetter« for en politisk bevægelse og sjæl, som han ikke tøver med at sammenligne med 30’ernes magthavere syd for den danske grænse.

»De tager alle de små skridt. Man vil indføre skoleuniform for alle elever i hele Sverige. Man vil ikke tillade udenlandsk litteratur på bibliotekerne. Man vil ikke tillade indkøb af samtidskunst. Hvis man kigger på sådanne små skridt rent historisk, findes der andre, der har gjort præcis det samme«.

Og det er?

»Se på Tyskland i 30’erne. Det var præcis sådan, man begyndte«, siger Emanuel Norén.

Han mener imidlertid, at der findes en blind plet i debatten om Sverigedemokraternas magtovertagelse i Sölvesborg siden nytår. Ved valget fordelte vælgerne mandaterne sådan, at Sverigedemokraterna med 14 mandater kunne danne flertal sammen med Moderaternas 9, Kristdemokraternas 2 og lokallisten SoL’s 2 mandater i det 49 mandater store lokalstyre.

Før valget havde både de lokale og de nationale politikere fra Moderaterna og Kristdemokraterna kategorisk afvist at samarbejde med Sverigedemokraterna. En lokal kristdemokratisk kandidat blev i valgkampen sat eftertrykkeligt på plads af sin partileder, da han annoncerede et samarbejde med Sverigedemokraterna om at få genåbnet en svømmehal.

»Beskeden er krystalklar, når det gælder Sverigedemokraterna. Det er ikke aktuelt at deltage i forhandlinger eller samarbejde med Sverigedemokraterna på noget niveau i Sverige«, sagde den kristdemokratiske partileder, Ebba Busch Thor, dengang til Expressen.

Emanuel Norén fatter ikke, at det i dag næsten kun er Sverigedemokraterna, der er blevet skydeskive for Sölvesborgs beslutninger.

»Det er SD, der får hældt al skidtet i hovedet, men der er faktisk to andre partier i samstyret, og det er interessant«, siger han.

Svensk borgelighed

De borgerlige samarbejdsmønstre har skiftet ham, siden statsminister Stefan Löfven (S) i januar gjorde en ende på de rekordmange måneders fastlåste regeringsforhandlinger.

Med den såkaldte januaraftale lykkedes det Löfven at sprænge 15 års forpligtende samarbejde mellem de fire borgerlige partier – Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Centerpartiet – i luften. Via en stribe indrømmelser på borgerlige mærkesager som topskattelettelser, øget valgfrihed og reformer af arbejdsmarked og jobcentre forpligtede Liberalerna og Centerpartiet sig til at undlade at vælte Stefan Löfven under Riksdagens afstemning om statsministerposten i januar.

Januaraftalen opfyldte Stefan Löfvens årelange drøm om at splitte alliancen, men har samtidig udløst frustration på såvel Socialdemokraternas venstrefløj som hos støttepartiet Vänsterpartiet længere ude mod venstre.

Hos Ebba Busch Thor og Moderaternas statsministerkandidat, Ulf Kristersson, tog januaraftalen sig på papiret ud som opskriften på parlamentarisk ørkenvandring på ubestemt tid. Medmindre plasteret fra ti års isoleringsstrategi af Sverigedemokraterna blev revet af.

Foto: Finn Frandsen En lokal IT-direktør har betalt for at få forsynet kommunens elektroniske reklameskilte med regnbueflag i protest mod kommunens politiske flertal.

2019 vil formentlig blive husket for netop dette skridt i svensk politik. Busch Thor var først ude før sommerferien med en opsigtsvækkende åbning for samarbejde med Sverigedemokraterna.

Ulf Kristersson inviterede i sidste uge symbolsk Jimmie Åkesson til højbords på sit kontor i Riksdagen for at diskutere substansspørgsmål. Mødet var kulminationen på et efterår, hvor Moderaternas leder både personligt og indholdsmæssigt har nærmet sig Åkesson og co. I dag advokerer Ulf Kristersson f.eks. åbent for at definere et loft over antallet af asylansøgere svarende til niveauet i Sveriges nabolande. Om han ligefrem forestiller sig et muligt regeringssamarbejde med Sverigedemokraterna, er et åbent spørgsmål.

Plejer er imidlertid ikke afgået ved døden i svensk politik. Kristerssons mødeaktivitet fik i weekenden Stefan Löfven til at fælde en skarp dom over sin hovedkonkurrent til statsministerposten.

»Før valget lovede Ulf Kristersson, at han aldrig, aldrig kommer til at begive sig ud i noget samarbejde med Sverigedemokraterna. Der findes løfter, og der findes løfter. I ugens løb meddelte moderatlederen, at han har tænkt sig at indlede et samarbejde med Sverigedemokraterna. (...) Historiens dom vil blive hård«, skrev Löfven på sin facebookprofil.

Kort efter kom der svar på tiltale fra Kristersson efter nogenlunde samme opskrift, som når danske partiledere gennem årene har undret sig over de svenske partiers isolationsstrategi. Riksdagen består af otte partier, skrev Kristersson:

»Det er rimeligt at kunne diskutere og gå sammen om substansspørgsmål. Ellers undergraver vi tiltroen til den svenske parlamentarisme. Sagen – ikke personer eller partier – bør være vejledende. Jeg er overbevist om, at den mudderkastning og polarisering, som statsministeren betjener sig af, og som præger det svenske politiske debatklima, er dybt skadelig. Det får folk til at vende ryggen til politik og gavner yderfløjene«.

Det er disse signaler fra de øverste geledder i svensk politik, der gør Sölvesborg interessant som udstillingsvindue for svensk borgerlighed i næste årti.

Simuleret gruppesex

Sölvesborg er den eneste kommune i Sverige, hvor Sverigedemokraterna, Moderaterna og Kristdemokraterna fungerer i et forpligtende fællesskab. Det er samtidig et fællesskab, som kom til verden i en form for dølgsmål trods åben modstand fra de kristdemokratiske og moderate partihovedkvarterer i september 2018.

Moderaternas daværende spidskandidat, Kith Mårtensson, talte i valgkampen lodret imod et samarbejde med Sverigedemokraterna. Da de personlige stemmer var talt op, viste det sig imidlertid, at flere borgere havde stemt på moderatpolitikeren Emilie Pilthammar.

Pilthammar er nær veninde med Louise Erixon, og de har i årevis fejret nytår sammen i Sölvesborg. I lokalpressen er det i høj grad blevet tilskrevet netop Pilthammars indsats, at Erixon kunne bane sig vej til borgmesterposten og at samstyret kom til verden. Pilthammars dage i toppen af kommunen fik dog i foråret en brat ende.

Med en dybt sarkastisk kommentar om #MeToo-bevægelsen blev Emilie Pilthammars facebookprofil i maj begyndelsen til enden på hendes karriere som samstyrepolitiker.

Ugen forinden var den sverigedemokratiske spidskandidat til europaparlamentsvalget, Peter Lundgren, blevet politianmeldt for at have befamlet en partifælle på brysterne. Lundgren fik en slags moralsk opbakning fra Pilthammar og et par andre borgerlige Sölvesborg-politikere til sit forsøg på at nedtone beskyldningerne.

Foto: Fra Facebook Sölvesborg-politikeren Emilie Pilthammars sarkastiske Facebook-opdatering om MeToo-bevægelsen blev hendes politiske endeligt.

Efter en våd aften i byen lagde Emilie Pilthammar et billede op på sin facebookprofil, hvor hun står foroverbøjet mellem to mandlige politikerkolleger fra Moderaterna og Sverigedemokraterna. Eftersom den ene mand har taget opstilling lige bag kvinden, og den anden holder en ølflaske foran sine kønsdele efterlod billedet ingen tvivl om, at de tre simulerer gruppesex. Pilthammar forsynede billedet med følgende tekst:

»OBS! Følsomme og let krænkede seere advares! Alle medvirkende er med på spøgen og gør det for sjov skyld! Ingen behøver at anmelde sagen eller føle sig udsat! (Og billedet betyder ikke, at vi på nogen måde er fortalere for seksuelle trakasserier eller befamling. Bare så alle er klar over det!) Vi er ironiske! Vi har haft en kanon aften«, skrev Emilie Pilthammar.

Selv om hun øjeblikke senere fik slettet opdateringen igen, havde det ironiske kommunalpolitiske trekløver få dage senere forladt deres poster.

På den måde endte det med alligevel at falde i Kith Mårtenssons lod at drive det samarbejde med Sverigedemokraterna videre, som hun advarede imod i valgkampen.

Da samstyrekonstellationen efter valget var til afstemning i Moderaternas gruppe, stemte Mårtensson blankt. Men efter skandalesagen i slutningen af maj var situationen så fremskreden, at 220-punkts planen stort set var forhandlet på plads og få dage senere skulle præsenteres for offentligheden.

Brillestel med regnbueflag

I dag legemliggør Kith Mårtensson hele den kattepine, som svenske borgerlige har befundet sig i efter årene med Fredrik Reinfeldt som partiformand for Moderaterna og svensk statsminister. Det var Reinfeldt, som med tordentale lagde linjen for isolationsstrategien af Sverigedemokraterna fra første dag, de blev valgt ind i Riksdagen i 2010. Hans tale ved det svenske folkemøde i Almedalen på Gotland i 2013 er et eksempel blandt mange:

»Al den indflydelse, de kan få, har de tænkt sig at bruge på en eneste sag, og det er på mennesker, som er kommet hertil fra andre lande. De har ikke andre ideer. Det er derfor, de findes som parti. Det er det, de vil bruge deres indflydelse til. Vores besked er, at de aldrig skal have nogen indflydelse«.

Foto: Finn Frandsen Bagerst på brillestangen på Kith Mårtenssons røde briller er der optrykt et lille regnbueflag. For den konservative politiker fra Moderaterna udgør samarbejdet med Sverigedemokraterna et svært dilemma.

I dag mener Kith Mårtensson, at linjen fra dengang har skadet partiet alvorligt. Dengang havde hun en anden opfattelse. Reinfeldt var en klog og visionær mand. Kith Mårtensson lægger ikke skjul på, at hun har været og stadig er i tvivl om sin kontroversielle samarbejdsrelation.

»Mit menneskesyn og mit værdigrundlag giver jeg ikke køb på. Det er ikke på alle punkter foreneligt med forskellige spørgsmål, som Sverigedemokraterna i hvert fald har stået for. Men de ændrer jo deres politik, ligesom alle andre partier gør«, siger Kith Mårtensson.

Hun nævner, at Sverigedemokraterna på partiets landsmøde i efteråret blødte kraftigt op på partiets hidtil meget restriktive abortpolitik. Hun er i tvivl om, hvorvidt hun vil give statsminister Stefan Löfven ret i, at Sverigedemokraterna den dag i dag er »et racistisk parti med nazistiske rødder«.

»De var det jo i hvert fald fra begyndelsen. Jeg tror ikke, at de er det nu«, siger Kith Mårtensson, men tilføjer, at hun langtfra føler sig overbevist om, at partiet har fået renset ud i rækkerne.

»Men jeg tror absolut ikke, at majoriteten af dem, der stemmer på Sverigedemokraterna, er racister. Det er utilfredse almindelige svenskere, som mener, at regeringen har fejlet. Det mener jeg også i mangt og meget«, siger Kith Mårtensson.

Mit menneskesyn og mit værdigrundlag giver jeg ikke køb på Kith Mårtensson, Moderaterna

At Sverigedemokraterna gennem efteråret er vokset til en permanent størrelse som Sveriges største borgerlige parti, tilskriver den 57-årige Moderaterna-politiker partiets stramme udlændingepolitik. Hun nævner udviklingen i Malmø, som i lighed med en stribe andre byer i efteråret har været ramt af adskillige af banderelaterede drab mellem grupperinger i indvandrermiljøerne.

»Hvis jeg sammenligner med mine teenageår, er Malmø i dag som et andet kontinent. Det er ikke positivt. Den forandring var ikke sket, hvis ikke hele bydele var præget af mennesker født i andre lande. Det gør, at jeg tror, at mange stemmer på Jimmie og det, han står for«, siger Kith Mårtensson.

Foto: Finn Frandsen Sölvesborg.

Hun fortæller, at hendes partifæller i andre kommuner er delt nogenlunde på midten mellem tilhængere og modstandere af et forpligtende samarbejde med Sverigedemokraterna. Kith Mårtensson er selv delt. Hun er træt af, at de 220 punkter i svensk presse bliver udlagt som et knæfald for Sverigedemokraternas mærkesager. De 200 af punkterne er efter hendes opfattelse rendyrket moderat politik. Hun er rigtig godt tilfreds med skolepolitikken, erhvervspolitikken og mange andre ting.

Samarbejdet med Louise Erixon sætter hun pris på. Der er plads til kompromiser og pragmatisme.

Flagpolitikken er hun ikke så vild med. Bag øreflippen bagest på Kith Mårtenssons røde brillestang gemmer der sig et diskret placeret regnbueflag.

»Der ikke er nogen garanti for, hvor vi lander i det spørgsmål«, siger Kith Mårtensson om diskussionerne, der venter, når de endelige principper for den sölvesborgske flagpolitik skal forhandles på plads i det nye år.

Den moderate politiker bliver vred, når det hævdes, at hun har solgt ud.

»Jeg har absolut ikke solgt mig til djævlen. Det ville jeg aldrig gøre, for jeg ser ikke mig selv som djævlen. Så længe jeg føler, at vi træffer nogle gode beslutninger for borgerne og gennemfører rigtige ting, fortsætter jeg. Når jeg en dag ikke længere har det sådan og ikke kan stå inde for det, jeg gør, så slutter det«, siger Kith Mårtensson.

På udlændingeområdet har den moderate gruppeleder uden større jubel accepteret Sverigedemokraternas mest profilerede forslag. Det går ud på, at Sölvesborg skal rejse en principiel prøvesag ved den svenske forvaltningsdomstol for at forsøge at blokere for, at udlændingemyndigheden Migrationsverket med hjemmel i den svenske bosætningslov fra 2016 har kunnet placere et antal nytilkomne flygtninge i Sölvesborg.

Retsag mod staten

I 2018 valgte Migrationsverket af placere 12 flygtninge i Sölvesborg. Næste år ventes tallet at blive 4 højere. Men Sölvesborg-samstyrets politiske grundlag siger noget andet:

»Siden 2016 har kommunerne gennem lovgivning været pålagt at tage imod et vist antal nytilkomne udlændinge – antallet varierer alt efter de årlige forudsætninger. Mulighederne for, at kommunen skal iværksætte et pilotprojekt for at prøve bosætningsloven i forhold til det grundlovsbeskyttede kommunale selvstyre, skal her undersøges«, hedder det i handlingsprogrammet.

Louise Erixon er forsigtig med at spå om muligheden for at vinde en sådan retssag. Flere svenske jurister har spået, at den vil falde ud til Migrationsverket og statens fordel. Borgmesteren oplyser, at kommunens jurister i øjeblikket undersøger mulighederne.

»Uanset hvordan en sådan prøvesag falder ud, vil det indeholde en vigtig besked. Hvis vi får ret, bliver den indirekte konsekvens, at regeringen må ændre hele sin migrationspolitik. Man vil være nødt til først at spørge kommunerne, hvordan kapaciteten er, og så kan man regne med, at antallet vil blive reduceret. Den anden mulighed er, at vi taber sagen. Så vil vi have sort på hvidt, hvor udvandet det kommunale selvstyre er. At det egentlig mest bare er fine ord«, siger Louise Erixon.

Men er en retssag om 12 eller 16 personer så vigtigt?

»De, der kommer gennem anvisninger fra bosætningsloven, udgør kun en brøkdel af dem, som kommer til Sölvesborg. Jeg tror, vi tog imod 84 sidste år. Jeg har bemærket, at mange gerne vil gør nar ad de omkring 16 personer. Man synes, det er sjovt. Man sammenligner det med en flygtningelejr i f.eks. Jordan. Men det er ikke seriøst, og det er præcis det naive perspektiv, som har gjort, at vi har den situation, vi har i Sverige i dag. Ud over de 16, har vi familiesammenførte, sammenførte til uledsagede flygtningebørn og flygtninge, der flytter ind fra andre kommuner«.

Hvis Sölvesborg taber retssagen, er planen ifølge Louise Erixon at indlede forhandlinger med især socialdemokratisk ledede kommuner, som i den offentlige debat har givet udtryk for at ville have flere flygtninge. Voksne flygtninge uden børn, der alligevel måtte blive placeret i kommunen via bosætningsloven, vil udelukkende blive placeret i ’midlertidige boliger’, og de skal ikke kunne anvises til ordinære almene boliger.

»I princippet vil det blive sådan, at vi vil sende et ejerdirektiv til vores kommunale boligselskab om, at de ikke skal anvise lejligheder til nytilkomne. Det skaber polarisering i samfundet og har forårsaget meget oprørte følelser i Sölvesborg. Det er gået ud over mennesker, som har stået i kø i mange år. En sådan politik splitter et samfund«, siger Louise Erixon.

Køber ikke provokerende kunst

Den socialdemokratiske gruppeleder, Roine Olsson, mener, at slaget om bosætningsloven er ét blandt et hav af symbolpolitiske forslag, som Sverigedemokraterna vil køre igennem for at vinde folkelig tilslutning. Han er ikke i tvivl om, at staten vil vinde prøvesagen.

»Hvad bliver næste skridt? At man ikke har ret til offentlig forsørgelse? Skulle man også der sige, at det bestemmer kommunen selv? Eller hvor meget der skal betales til ældreomsorgen? Der er truffet beslutninger om det i Riksdagen. Skulle kommunen så sige: Nej, det bestemmer vi selv? Der er masser af den slags spørgsmål, hvor man kan mene, at det kommunale selvstyre står øverst«, siger Roine Olsson.

Foto: Finn Frandsen Socialdemokraten Roine Olsson tror ikke et øjeblik på, at Louise Erixon vil få held til at undtage Sölvesborg fra at modtage de flygtninge, kommunen bliver tildelt fra Migrationsverket.

Socialdemokraten Roine Olsson tror ikke et øjeblik på, at Louise Erixon vil få held til at undtage Sölvesborg fra at modtage de flygtninge, kommunen bliver tildelt fra Migrationsverket. Foto: Finn Frandsen

Prøvesagen handler ifølge socialdemokraten om Sverigedemokraternas mærkesag nummer et: begrænsning af indvandringen:

»Det kan vendes om til at sige, at vi forsøgte i Sölvesborg, men det gik ikke med den gældende lov. Men vi vil gennemføre det. Det er det, symbolspørgsmålet handler om«.

Lidt på samme måde er det med kommunens kunstindkøb. Det har givet anledning til kritik langt uden for Sölvesborg, at det i punkt 200 er fastslået, at »når kommunen køber kunst ind, skal tidløs og klassisk kunst, som udtrykker og er i harmoni med kommunens historie, lokale identitet og fysiske bebyggelse, prioriteres frem for udfordrende samtidskunst«.

Louise Erixon bedyrer, at hun hverken er kunstekspert eller -fjende. Den kommunale prioritering handler om at rette sig efter skatteydernes ønsker, hvoraf de fleste i Erixons vælgerhav foretrækker traditionel kunst.

»Det virker ofte, som om politikerne tror, at de råder over en magisk skattekiste, som er opstået ud af den tomme intethed. Man glemmer, at hver en krone har en værdi. Vi har sagt, at når kommunen skal investere i kunst, skal den rette sig mod den store almenhed. Vores analyse er, at den store almenhed ikke bliver tiltrukket af konfrontativ, provokerende og oprørende kunst«, siger hun.

Foto: Finn Frandsen Den lokale kunstner Alexandra Melander er medlem af Vänsterpartiet og stod bag satiretegningen om Moderatarnas politiker Emilie Pilthammar. Hun ville ønske, at Sölvesborg igen blev mest kendt for at huse den store rockfestival Sweden Rock.

Den lokale kunstner Alexandra Melander ser helt anderledes på den sag. Hun begyndte for fire-fem år siden at udstille sine malerier, der ofte har et feministisk anstrøg. I sommer vakte hun opsigt, da hun i en satiretegning ironiserede tykt over episoden med Emilie Pilthammars facebookbillede.

Alexandra Melander er ikke kommunalpolitisk aktiv, men hun er som menigt medlem af Vänsterpartiet rigtig godt og grundigt træt af Louise Erixon og co.

»Kunstpolitikken er helt gal. Der skal være plads til begge slags kunst. Og det må være op til den faglige ekspertise at afgøre. Ikke politikerne. På nationalt niveau er alle partier enige om at holde armslængdeafstand til kunsten. I kommunen gør man, som man selv vil. Desværre«, siger Alexandra Melander.

Som det er nu, føler jeg mig ikke godt tilpas i byen, selv om jeg har mange venner her Alexandra Melander, kunstner

Det er ti år siden, hun flyttede til kommunen, hvis fine natur og kystnære beliggenhed, hun holder af. Alexandra Melander bliver boende og har tænkt sig at kæmpe for at gøre Sölvesborg »varm og fin og glad igen«, blandt andet ved at marchere med på priden i maj.

Men i dag ville Alexandra Melander aldrig have fundet på at flytte til Sölvesborg.

»Det ville jeg ikke på grund af det politiske styre. Som det er nu, føler jeg mig ikke godt tilpas i byen, selv om jeg har mange venner her. Hvis jeg boede et andet sted, ville Sölvesborg ikke stå højt på min liste«, siger Alexandra Melander.

Den ’mäktigaste’ kulturpolitiker

Louise Erixon har det blandet med sit første år som borgmester. Hun er stolt som en pave over at have gjort sin kommune til et udstillingsvindue for det trekløversamarbejde mellem Sverigedemokraterna, Moderaterna og Kristdemokraterna, der tegner til at blive aksen for svensk borgerlighed i 20’erne.

Erixon husker med begejstring tilbage på følelsen af »lettelse og enorm glæde«, der ramte hende, da det i fjor stod klart, at vejen til borgmesterposten var banet.

Men hun mærker også tydeligt det aktuelle åg af ansvar, som hun var lykkeligt fri for i sin nære fortid som klassisk oppositionpolitiker.

»Her bagefter kan jeg se, at oppositionsrollen var ganske bekvem. Der kan man selv vælge, hvad man skal fokusere på. Her handler det om en anden type ansvar. Men det er et ansvar, vi har efterstræbt. Et ansvar, vi har villet have«, siger Louise Erixon.

Hun opfatter dog samtidig stadig sig selv som oppositionspolitiker i forhold til det omgivende samfund på den anden side af kommunegrænsen. Al opmærksomheden fra omverdenen.

»På en måde er oppositionsrollen blevet styrket udadtil, mens vi samtidig er styrende her«, siger borgmesteren.

Louise Erixon fyldte 30 i april og blev af det politiske magasin Fokus tidligere i år udnævnt til Sveriges ’mäktigaste kulturpolitiker’. Hun afviser blankt at have ambitioner om en dag at efterfølge sin samlever på partilederposten hos Sverigedemokraterna, som hun har været medlem af siden 2006. Riksdagsgruppen trækker heller ikke, selv om piben har fået en anden lyd hos Ulf Kristersson og Ebba Busch Thor.

Louise Erixon foretrækker Sölvesborg og priser sig lykkelig over, at attituden over for Sverigedemokraterna har ændret sig fundamentalt, siden hun selv lagde fra kaj som politisk aktiv i Gävle nord for Stockholm for 13-14 år siden.

»Da jeg kom med i partiet, boede jeg i Gävle. Det er meget rødt der. Socialdemokraterna har været store rent historisk. Hos vælgerne har der været en generel venstreorienteret identitet. Da jeg kom med, kunne man være decideret bange for at være tillidsperson for SD. Det var ikke usædvanligt, at der blev kastet sten ind gennem vinduerne til vores partilokaler. Eller at der midt om natten blev kastet sten ind i soveværelset hos vores medlemmer. Der var en anden angst for at stille op for partiet dengang. Og en anden forsigtighed«, fortæller hun.

I hjemmet er det kun Jimmie Åkesson, der er under permanent politibeskyttelse. Som alle andre svenske partiledere. Erixon oplever ikke angst.

»Jeg tror, vi opfattes som et parti blandt flere andre. Hvis der skulle ske noget sådant i dag, ville det blive bemærket. Dengang var det næsten hverdag«, siger Louise Erixon.