»Da begyndte jeg at kunne lægge to og to sammen og sagde til mig selv: Det her drejer sig nok om, at jeg skal have en ordentlig røffel. Men jeg er 65 år og for gammel til at stå skoleret«, fortæller Johnnie La Fontaine.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind