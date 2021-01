En simpel blindtarmsoperation gjorde 39-årige Torill Klit lam og blind, og til sidst besluttede hun at få hjælp til at tage sit eget liv

Torill Klit skulle bare have fjernet sin blindtarm, men operationen gik galt. Hun kom gående ind på Bispebjerg Hospital, og hun forlod sygehuset i kørestol. Lam fra livet og ned, med stomipose og næsten blind. I over to år kæmpede hun for at genfinde fodfæstet i tilværelsen, men til sidst besluttede hun, at livet ikke længere var værd at leve. Assisteret selvmord er ikke tilladt i Danmark, så med hjælp fra familien måtte hun lægge en hemmelig plan for at få lov at dø.