Poder: »Den ene, der oplærte os var 18 år. Han fortalte, hvordan han var lidt ligeglad med værnemidlerne«

To driftige læger fandt tidligt i epidemien på som sidegesjæft at tilbyde lyntests mod betaling fra skurvogne i Københavns velhavende forstæder. Det blev lynhurtigt en boomende forretning, og nu har Charlottenlund Lægehus fået ansvaret for at levere kritisk infrastruktur og hurtigtests til plejepersonale og borgere i det meste af Danmark. Men hensynet til patienternes helbred og persondata lader til at være blevet tilsidesat i det pandemiske væksteventyr. Og efter Politikens granskning af lægehuset har Region Hovedstaden iværksat en undersøgelse af dets faktureringer af regionen.