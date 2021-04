Rahima må blive, Aya skal rejse: Veninder føler sig bedraget med tilbagevirkende kraft

De to veninder Rahima Abdullah og Aya Abou-Deher har næsten aldrig talt om Syrien. For man skal gøre livet smukt. Nu er de nødt til at tale om det grimme. Aya skal udvises, og Rahima frygter at blive det. De lærte hinanden at kende, da de var ved at blive smidt ud af klasseværelset