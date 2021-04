Politiet lå på lur på børnenes fødselsdage for at fange danske kommunister, som var gået under jorden. Efterkommeres krav om undskyldning splitter historikere

Besættelsesmagten beordrede under Anden Verdenskrig danske politikere at internere knap 70 navngivne kommunister, men flere hundrede blev anholdt. De kom ikke for en dommer, og der var ikke lovhjemmel til anholdelserne. 150 danske kommunister endte i kz-lejr, hvor mange mistede livet. Deres efterkommere beder nu om en undskyldning fra regeringen og statsministeren for det, som skete dengang. Men kan man bede om en undskyldning, når man har støttet et parti, som ville nedlægge demokratiet?