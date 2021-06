»Det eneste problem ved plan A er, at den hviler på, om Mette vil, inshallah!«

Det er ikke sikkert, at Lars Løkke Rasmussen vil pege på en statsministerkandidat i næste valgkamp. Eller for den sags skyld indlevere en lap med et navn til dronningen, hvis han opnår valg med sit nye parti. Han ønsker ikke at medvirke til det traditionelle spil om enten en rødt eller en blåt funderet statsminister.

»Jeg er nødt til at være tro mod min analyse. Jeg er med på, at alle siger, at det kan man ikke, og man skal sige det. Nu er der lang tid til valget. Det kan godt være, at jeg skal sige det på en anden måde. Men jeg har jo ikke engang et parti endnu, for fanden. Der er ikke noget parti«.