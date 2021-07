Interview: Ellemann siger ja tak til Europa

Ellemanns bebrejdelser var dengang især indenrigspolitisk funderede. Han brokkede sig især over, at Mette Frederiksen (S) med sin vaccinerejse forsinkede de forhandlinger, som skulle i gang for gradvis at få åbnet landets skoler, frisører, restauranter og alt det andet, der i en lang vinter var sat på vågeblus.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her