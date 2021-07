Ledelsen i Skat mangler indsigt, siger it-professor. Problemet er, at folk ikke ved, hvad de skal lave

Skatteministeriets departementschef siden 2012, Jens Brøchner, er flere gange blev afhørt af den undersøgelseskommission, der prøver at finde ud af, hvordan det kunne gå til, at Skat reelt brød sammen i 2015, hvor svindlere fik udbetalt 12,7 milliarder kr. I november forklarede Jens Brøchner, at det ikke stod i jobopslaget, at der var store problemer i Skat. »Billedet i opslaget var, at jeg skulle fortsætte effektiviseringerne«, forklarede han.