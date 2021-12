Her er 20 af Politikens vigtigste historier i Støjbergsagen

Fra afsløring af advarsler fra embedsmænd til dom ved en rigsret. Politiken har igennem fire og et halvt år dækket den såkaldte Støjbergsag efter avisens første afsløring i sagen den 21. maj 2017. Her giver vi dig et overblik over sagens udvikling ved hjælp af udvalgte forsider og artikler i sagen.