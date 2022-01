Kommissionsformand har været tavs om angreb. Indtil nu: »Det har sat sig i mig, at det har fået konsekvenser for min familie. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Det er simpelthen ikke rimeligt«

Det har haft konsekvenser for landsdommer Peter Mørk Thomsen og hans familie, at han blev udpeget som formand for Instrukskommissionen og blev sat i spidsen for at granske en sag, der er så politisk betændt. Han har aldrig prøvet noget lignende før. Og han er bekymret over udsagn fra særligt en række folketingspolitikere, der ikke kun risikerer at være skadelige for demokratiet, men i nogle tilfælde også synes at have været tidsmæssigt sammenfaldende med, at angrebene mod kommissionsformanden eskalerede.