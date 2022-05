Efter ni års fravær, efter at være blevet kaldt ’røvhul’ af Herbert Pundik i 1977 og efter at have modtaget en art trusselsbrev, som fortalte, at jeg »aldrig ville blive ansat på Politiken igen«, var jeg nu på vej tilbage. Og jeg skulle blive i 36 år.

