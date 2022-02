Forskere har fundet en stærk sammenhæng mellem bestemte personlighedstræk og tilbøjeligheden til at begå kriminalitet

Et nyt studie viser, at risikovillige personer har større tilbøjelighed til at begå kriminalitet end andre. Lasse Petersen var en af dem. I dag har han lagt sin kriminelle fortid bag sig. Men først skulle han arbejde med sin rastløshed.