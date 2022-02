Farvel, vinter

Tirsdag begynder foråret. Men var det nogensinde vinter i år? Sådan for alvor? Og hvornår har det egentlig været det sidst? Måske findes den danske vinter snart kun som små glimt af erindring hos dem af os, der er gamle nok til at have levet og leget, dengang søer blev bundfrosne, fortove lå skjult i meterhøje driver, og verden i uger og måneder blev blød, kold og hvid.